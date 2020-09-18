МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на фоне снижения курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,55%, или на 10,8 доллара, до 1960,7 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,12%, до 27,133 доллара за унцию.

Рост цены на золото поддерживается ослаблением американской валюты, давление на которую оказывает ряд экономических и политических факторов. В случае падения курса доллара золото становится доступнее для держателей иностранной валюты, что способствует росту его стоимости.

Впрочем, даже при заметном снижении курса доллара темпы удорожания драгметалла остаются умеренными. Эксперта рынка в связи с этим отмечают, что для продолжения повышательной тенденции необходимы какие-то новые факторы.

"Важнейшая фундаментальная поддержка для золота — доходность (гособлигаций — ред.) и более слабый доллар, но нам нужен катализатор, чтобы подтолкнуть стоимость золота вверх", — отмечает аналитик Робин Бхар (Robin Bhar), чьи слова приводит агентство Рейтер.