МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в августе продолжил падение, но меньшими темпами по сравнению с июлем — ресторанный рынок в прошлом месяце снизился на 18,7% в годовом выражении против июльских 28,2%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"Оборот платных услуг населению в августе оставался существенно ниже уровней прошлого года, при этом восстановление продолжалось на фоне снятия карантинных ограничений в ряде регионов: снижение объема платных услуг населению составило 18,8% год-к-году после минус 23,2% год-к-году в июле, оборот общественного питания сократился на 18,7% год-к-году (минус 28,2% год-к-году месяцем ранее)", — говорится в документе.

Оборот общественного питания в России в 2020 году стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Уменьшение показателя в годовом выражении в марте произошло впервые с апреля 2017 года. При этом падение ресторанного рынка на 52,1% в мае, когда ограничения на работу ресторанов еще сохранялись, стало рекордным за все время наблюдений.