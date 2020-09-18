МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Спад ВВП РФ в августе замедлился до 4,3% в годовом выражении после снижения на 4,6% в июле, за январь-август падение оценивается в 3,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"По оценке Минэкономразвития России, в августе 2020 года продолжилось улучшение динамики ВВП. Падение сократилось до минус 4,3% в годовом выражении по сравнению с минус 4,6% год к году в июле. Снижение ВВП по итогам 8 месяцев 2020 года оценивается на уровне минус 3,6% год к году", — говорится в документе.

Таким образом, Минэкономразвития пересмотрело свою прежнюю оценку по спаду ВВП РФ в июле в 4,7% до 4,6%.Министерство также уточнило оценки спада ВВП в июне до 5,9% (прежняя оценка — снижение на 6,4%) и апреле — до 9,5% (прежняя оценка — спад на 10,4%). В мае, по оценке министерства, ВВП РФ снизился на 8,9%.

Поддержку восстановлению экономики в августе оказало улучшение показателей добывающего комплекса и сохранение высоких темпов роста в сельском хозяйстве, отмечают авторы обзора. Вместе с тем в ключевых несырьевых отраслях восстановление в августе приостановилось, добавили в Минэкономразвития.

Минэкономразвития в сентябрьской версии прогноза улучшило ожидания по спаду ВВП РФ в 2020 году до 3,9% с 4,8%. В 2021 году министерство прогнозирует рост экономики на 3,3%.