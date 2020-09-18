МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Российские аграрии по состоянию на 18 сентября намолотили 116,8 миллиона тонн зерна в бункерном весе, урожайность составила 29,1 центнера с гектара, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Таким образом, урожайность на данный момент на 5,4% выше показателя на 19 сентября 2019 года (27,6 центнера с гектара) и на 2% ниже урожайности на 11 сентября текущего года (29,7 центнера с гектара).

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 40,1 миллиона гектаров, или 83,7% к посевной площади. Пшеница обмолочена на площади 26,8 миллиона гектаров (91,1% посевной площади), собрано 83,2 миллиона тонн при урожайности 31 центнер с гектара. Ячмень обмолочен с площади 7,8 миллиона гектаров (91,1% посевной площади), намолочено 21,2 миллиона тонн зерна при урожайности 27,3 центнера с гектара.

Сбор кукурузы составляет 1,5 миллиона тонн, посевы культуры убраны с площади 373,1 тысячи гектаров (13% общей площади) при урожайности 40 центнеров с гектара. Рис обмолочен с площади 35 тысяч гектаров (17,9% площади), собрано 223,3 тысячи тонн при урожайности 63,7 центнера с гектара. Сбор подсолнечника — 2,7 миллиона тонн при урожайности 17,1 центнера с гектара, обмолочено 1,6 миллиона гектаров (19%).

Сев озимых культур под урожай 2021 года проведен на площади 9,7 миллиона гектаров (50,8% прогнозной площади).

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит не менее 122,5 миллиона тонн, сбор пшеницы прогнозируется на уровне прошлого года. По данным Росстата, валовый сбор зерна в РФ в 2019 году составил 121,2 миллиона тонн — это второй в постсоветской истории страны показатель после рекордного 2017 года. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн.