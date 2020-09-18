ВАШИНГТОН, 18 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые рынки закрылись в минусе, продолжая тенденцию последних дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 0,88%, до 27657,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,07%, до 10793, 28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,12%, до 3319,39 пункта.

В пятницу инвесторы отказывались от активной торговли, оценивая новости всей проходящей недели. Главным событием стало заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось в среду. Регулятор принял решение о сохранении процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых, а также спрогнозировал, что на этом уровне ставка будет находиться в 2020-2023 годах. Глава регулятора Джером Пауэлл в связи с этим отметил, что будущее экономики США остается неопределенным.

Затем, в четверг, стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю уменьшилось всего до 860 тысяч вместо прогнозируемого снижения до 850 тысяч, а количество новостроек в США в августе сократилось на 5,1%, до 1,416 миллиона при прогнозе снижения до 1,478 миллиона.

Кроме того, объем розничных продаж в США в августе вырос всего на 0,6% при прогнозе роста на 1% в месячном выражении. Данные промпроизводства в США также оказались хуже прогнозов экспертов: показатель вырос на 0,4% в месячном выражении при прогнозе роста на 1%. В то же время число случаев заражения коронавирусом продолжает расти, что усиливает опасения относительно восстановления экономики страны.