МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Генеральный директор TikTok Ванесса Паппас (Vanessa Pappas) призвала Facebook и Instagram поддержать намерение TikTok оспорить решение властей США о запрете приложения в этой стране, следует из сообщения Паппас в Twitter.

Ранее в пятницу министерство торговли США заявило, что с 20 сентября вводит запрет на скачивание приложения TikTok, а с 12 ноября запретит его использование в том случае, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности. В ответ глава Instagram Адам Моссери написал в своем микроблоге в Twitter о том, что запрет TikTok на территории США окажет негативное влияние на Instagram, Facebook и интернет в целом.

"Мы согласны с тем, что такой запрет нанесет вред всей отрасли. Мы приглашаем Facebook и Instagram публично присоединиться к нам и поддержать наш судебный процесс", — ответила Паппас главе Instagram.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

Ранее СМИ также сообщали, что американская компания Oracle и ByteDance планируют создать новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance — мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и минфин США предварительно согласовали условия покупки активов TikTok.