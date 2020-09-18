МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. В августе в России восстановилось количественное предложение на рынке труда, а качественное — пока нет, считает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Согласно докладу Росстата, общая безработица в России в августе выросла до 6,4% с 6,3% в июле, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,6 миллиона человек.

Как отметил Платыгин, августовский прирост численности безработных показал активизацию потенциальной рабочей силы.

"В июне быстрее безработных росла численность так называемой потенциальной рабочей силы, то есть тех, кто в принципе хотел бы работать, но по разным причинам активно работу не искал. Это те граждане, которые потеряли работу в разгар пандемии, но имели финансовую возможность в летний период не приступать к активному поиску работы", — приводит слова Платыгина пресс-служба ВНИИ труда.

Эксперт отметил, что количество вакансий на рынке труда вернулось на докризисный уровень, а массового высвобождения рабочей силы в августе не наблюдалось.

"Количественное предложение на рынке труда восстановилось, а качественное – пока нет. Почти миллион предлагаемых на портале "Работа в России" позиций – это вакансии для молодых специалистов или специалистов с небольшим опытом работы", — уточнил Платыгин.

По его словам, крупные компании в производственной отрасли, где восстановление происходит медленнее, пока не возобновили кадровые программы по расширению численности. Поэтому пока активизация потенциальной рабочей силы "не абсорбирована в полной мере имеющимся кадровым предложением".

Как добавили в пресс-службе, за последние четыре месяца количество вакансий на портале "Работа в России" выросло более чем в полтора раза – до 1,5 миллиона позиций.