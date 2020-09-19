МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. По закону завещание не может ограничивать правоспособность и дееспособность граждан, а также ставить какие-либо условия для получения наследства. Кроме того, нельзя распределить наследство таким образом, чтобы один наследник получил все имущество завещателя, а другой – все долги, рассказал агентству "Прайм" адвокат, партнёр BGP Litigation Виктория Дергунова.

"Нельзя ограничить свободу выбора места жительства, к примеру, лишить наследства в случае переезда в другой город, рода деятельности — оставить все свое имущество только в случае, если ребенок выберет конкретную профессию", — объясняет юрист.

Кроме того, ничтожными будут признаны любые другие условия для получения наследства. Например, нельзя прописать в завещании, что дочь завещателя получит все причитающееся, если бросит курить, или сын не получит наследство, если разведется с супругой.

"Объектом завещания не могут быть права и обязанности, тесно связанные с личностью наследодателя (право на получение алиментов, социальные льготы, налоговые вычеты и др.). По наследству нельзя передать нематериальные блага и личные неимущественные права. Не наследуются также должности в органах управления юридическими лицами, права по доверенности", — отмечает Дергунова.

Также нельзя завещать свое имущество домашнему животному – например, любимой собаке или кошке. Домашнее животное по закону признается вещью, поэтому условие о передаче имущества своей черепахе является ничтожным. Однако завещатель может возложить на наследника завещательный отказ: требование исполнить за счет наследства какую-либо обязанность имущественного характера, заключила эксперт.