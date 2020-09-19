МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении рентного коэффициента в размере 3,5 к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений, соответствующий документ опубликован в базе законопроектов Госдумы.

В среду глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что министерство предлагает с 1 января 2021 года повысить ставку НДПИ для отдельных видов удобрений и руд, введя рентный коэффициент 3,5. Предполагается, что эта мера принесет бюджету в 2021 году 56 миллиардов рублей.

"Налоговые ставки по НДПИ в отношении отдельных добытых твердых полезных ископаемых (за исключением торфа, горючих сланцев, сырья радиоактивных металлов, неметаллического сырья, используемого в основном в строительной индустрии, подземных промышленных и термальных вод, битуминозных пород, концентратов и других полупродуктов, содержащих золото, концентратов и других полупродуктов, содержащих серебро, общераспространенных полезных ископаемых, природных алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней) предлагается определять с учетом рентного коэффициента Крента, значение которого составит 3,5", — говорится в пояснительной записке к документу.

Официальный представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщала, что крупный бизнес предлагает привязать коэффициенты НДПИ к формуле цены на основные экспортные товары, члены правления Российского союза промышленников и предпринимателей обсудят эту инициативу на встрече с Белоусовым во вторник, 22 сентября.