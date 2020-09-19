МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти на Приобском месторождении "Роснефти", соответствующий документ опубликован в базе законопроектов ГД.

Документ определяет предельный размер вычета — не более 3,83 миллиарда рублей за налоговый период при условии, если средняя цена Urals за этот период превышала базовую цену бюджета РФ. Если же цена марки оказалась на уровне или ниже базовой, то льгота не предоставляется. То есть в год "Роснефть" может рассчитывать на льготы по Приобскому месторождению в размере 45,96 миллиарда рублей.

Еще одним обязательным условием является инвестиционное соглашение недропользователя с Минфином и Минприроды о стимулировании добычи нефти. В этом соглашении должен быть прописан планируемый объем добычи нефти на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года (т.е. на 12 лет) в условиях отсутствия налогового вычета. Крайний срок заключения такого соглашения — 1 июля 2021 года.

При этом налоговый вычет не применяется, начиная с налогового периода, в котором сумма налоговых вычетов, предоставленных на основе соглашения о добыче, впервые оказалась более 459,6 миллиарда рублей, также говорится в документе.

По проекту, налоговый вычет применяется при добыче нефти "на участках недр, одновременно расположенных в границах Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО, лицензия на право пользования которыми выдана до 1 января 2018 года и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют 1000 миллионов тонн и более по состоянию на 1 января 2018 года". Этому условию как раз удовлетворяет северная часть Приобского месторождения, разрабатываемая "Роснефтью".

Более ранняя редакция законопроекта отдельно прописывала участки недр, полностью расположенные в границах Ханты-Мансийского района ХМАО. Под это описание попадала южная часть Приобского месторождения, разрабатываемая "Газпром нефтью".