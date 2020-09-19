МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Корректировка параметров налога на добавленный доход (НДД) от добычи нефти и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) принесет федеральному бюджету около 237 миллиардов рублей в год, говорится соответствующем законопроект, внесенном правительством РФ в пятницу в ГД.

"Принятие федерального закона "О внесении изменений в главы 254 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" в части реализации положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 237 миллиардов рублей в год", — говорится в документе.

Кабмин в пятницу внес в ГД законопроекты, предполагающие изменение НДД в нефтяной отрасли и НДПИ. Так, предлагается уточнить параметры применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с даты начала промышленной добычи на участке недр, а также ограничить параметры индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды.

Кроме того, предлагается расширить перечень месторождений, попадающих под НДД. Так, расширяется список по третьей группе НДД за счет выработанных месторождений, а также месторождений, расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе и на территории Сахалинской области. При этом одновременно отменяется льгота по НДПИ для выработанных месторождений. Также расширяется перечень участков четвертой группы.

Помимо этого, предлагается отменить льготы по НДПИ для вязкой нефти, а также улучшить условия предоставления вычета из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений "Роснефти" путем снижения цены, при которой предоставляется такая льгота, до 25 долларов за баррель вместо базовой в бюджете РФ. Вдобавок предусматривается введении рентного коэффициента в размере 3,5 к НДПИ для металлургов и производителей удобрений.

В целом же, помимо этого документа, кабмин внес в пятницу законопроект об исключении возможности установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении вязкой нефти. Месторождения, попадающие под эти условия, предлагается перевести на режим НДД. Экономический эффект от для бюджета от этой меры в 2021 году прогнозируется в размере 37,4 миллиарда рублей, в 2022 году — 24,6 миллиарда, в 2023 году — 11,5 миллиарда. Также внесен в ГД законопроект о предусматривающий вычет из НДПИ при добыче нефти на Приобском месторождении "Роснефти" — в размере до 45,96 миллиарда рублей в год.

На рассмотрение Госдумы в первом чтении законопроект об НДД и НДПИ планируется вынести 22 сентября, а 21 сентября его рассмотрит комитет по бюджету и налогам.