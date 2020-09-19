МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Российские рыбопромышленники выражают беспокойство в связи с ситуацией вокруг экспорта рыбной продукции в Китай и Южную Корею: эти страны ввели различные требования к процедуре поставок из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Для противодействия распространению COVID-19 на судах члены ассоциации приняли специальную декларацию.

Как сообщили агентству в АДМ, 15 сентября состоялось ежегодное общее собрание членов ассоциации. Одной из тем его повестки стала координация усилий предприятий для противодействия завозу и распространению коронавируса на российских рыбопромысловых судах.

"Было отмечено, что сложившаяся ситуация с экспортом рыбопродукции в КНР и Республику Корея вызывает беспокойство у российских рыбопромышленников. Южная Корея ввела требование по обязательному тестированию членов экипажей, а Главным таможенным управлением (ГТУ) Китая введена практика тестирования тары продукции на наличие инфекции", — рассказали в АДМ.

В результате, добавили в ассоциации, ГТУ Китая уже ограничило импорт для 56 предприятий из 19 стран, в том числе — нескольких производителей из России. При этом процедура взятия анализов остается непрозрачной, а инструкции о дальнейших действиях пока отсутствуют. "Участники собрания при этом отметили, что "на кону" стоит регистрация производителя в китайском списке и возможность осуществлять экспортные поставки в эту страну", — указали в организации.

Общее собрание АДМ также приняло декларацию о мерах противодействия распространению коронавируса. Согласно документу, предприятия, входящие в ассоциацию, гарантируют должный контроль за надлежащим соблюдением требований о применении рекомендованных мер и введенных ограничений, в том числе при пребывании российского судна в водах иностранного государства и иностранного порта и производстве рыбопродукции.

Президент АДМ Алексей Буглак отметил, что соблюдение мер недопущения распространения коронавируса на судах будет способствовать сохранению жизни и здоровья членов экипажей и устранению угрозы причинения вреда здоровью жителей стран, принимающих российские суда. Кроме того, по его словам, это обеспечит бесперебойную работу рыбодобывающего флота и сохранение экспортных рынков для отечественной продукции.