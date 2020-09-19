МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило проект основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщается на сайте кабинета министров.

На текущей неделе кабмином обсуждался проект постановления правительства, направленный на решение задач, установленных указом президента РФ от 21 июля № 474 "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года" и устанавливающий среднесрочные приоритеты регулирования в таможенно-тарифной сфере, повышающие предсказуемость условий ведения внешнеэкономической деятельности и позволяющие совершенствовать существующие методы таможенного администрирования.

"Одобрить проект основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", — говорится в сообщении.

Ранее Минэкономразвития внесло в правительство обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы, согласно которому в 2021 году ожидается рост ВВП РФ на 3,3% и инфляция на уровне 3,7%.

По сравнению с предыдущей версией прогноза улучшены ожидания по динамике инвестиций в основной капитал — спад в 2020 году составит 6,6% вместо ожидавшихся 10,4%. Оборот ритейла в 2020 году снизится на 4,2%, промышленное производство — на 4,1%. В 2021 году прогнозируется рост инвестиций на 3,9%, оборота ритейла — на 5,1%, промпроизводства — на 2,6%.