АНКАРА, 19 cен /ПРАЙМ/. Международные рейтинговые агентства, дающие негативные прогнозы по состоянию турецкой экономики, пытаются нанести ущерб стране, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Турции "ВВ-" со стабильного на негативный, отметив, что пересмотр прогноза отражает истощение валютных резервов и слабое доверие к денежно-кредитной политике. Международное рейтинговое агентство Moody's также понизило рейтинг эмитента Турции до "B2" с "B1", прогноз по рейтингу – негативный. В числе основных причин снижения рейтинга Moody's называет возросшую вероятность кризиса платежного баланса страны.

"Турция своими успехами даст должный ответ рейтинговым агентствам, пытающимся нанести ущерб нашей стране путем снижения доверия инвесторов. Попытки поместить нашу страну в один ряд со слаборазвитыми странами Африки и Южной Америки недопустимы", — заявил Эрдоган, выступая на открытии очередного этапа трассы Kuzey Marmara, соединяющей европейскую и азиатскую части Стамбула. Его цитирует агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, уровень безработицы в Турции будет снижаться, а экономические показатели третьего квартала будут соответствовать ожиданиям общества. Эрдоган заявил, что Турция входит в число стран, понесших наименьший ущерб от пандемии COVID-19.