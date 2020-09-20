МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита, полученного по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), на погашение долга перед "Газпромом", следует из слов министра финансов РФ Антона Силуанова.

Ранее министр сообщал, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году.

"Задолженность перед "Газпромом" составляет чуть меньше 330 миллионов долларов США, и объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет 500 миллионов долларов США. Полный расчет перед нашей газовой компанией", — сказал Силуанов в интервью на телеканале "Россия 1".

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 3 сентября сообщил, что премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Позднее, 7 сентября, Новак говорил, что в целом обсуждался срок погашения задолженности белорусской стороной за российский газ до конца сентября, а в настоящий момент идет сверка долга и проработка источников его погашения.