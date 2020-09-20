БРЮССЕЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Европейская комиссия намерена усилить контроль за крупнейшими мировыми цифровыми компаниями, заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

"Нам нужен лучший контроль за этими платформами", — сказал Бретон в интервью Financial Times.

По его словам, речь идет о таких платформах, как Google, Amazon, Facebook и Apple.

По данным бельгийского агентства Belga, к концу текущего года Еврокомиссия представит новые правила, которые позволят лучше контролировать деятельность крупных платформ, в том числе в таких вопросах, как борьба с дезинформацией и защита личных данных.

Эти правила будут направлены не только на защиту потребителей в ЕС, но и менее крупных конкурентов цифровых гигантов. В частности, правила могут предусматривать санкции в случае, если платформы принуждают пользователей ограничиваться использованием своих сервисов.

"Платформы должны проявлять большую ответственность, быть подотчетными и более прозрачными. Настало время пойти дальше мер саморегулирования", — приводит агентство слова заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, курирующей вопросы защиты ценностей и прозрачности.