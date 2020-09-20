МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Суд в США заблокировал в воскресенье решение министерства торговли США об удалении китайского приложения WeChat из магазинов приложений Apple и Google, сообщает агентство Рейтер.

Ранее министерство торговли США ввело запрет на скачивание WeChat с 20 сентября.

Сообщается, что судья в Калифорнии заявил в постановлении, что требование к Apple и Google об удалении WeChat к концу воскресенья заблокировано.