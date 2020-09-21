МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Минздрав РФ в прошлом году не смог достичь трех из четырех целей в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения", говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ.

Контрольное ведомство проверило, как в 2019 году исполняли бюджет Минздрав, Росздравнадзор, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

"Минздрав не смог в 2019 году реализовать в полном объеме госпрограмму "Развитие здравоохранения": из четырёх целей достигнута одна — снижение младенческой смертности. По трем остальным (снижение смертности населения трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения и снижение смертности от новообразований) показатели 2019 года не выполнены", — указывается в сообщении.

Проверка также показала, что в отчетном году все ведомства перевыполнили прогнозные показатели по доходам. Наиболее значительное превышение отмечено у Минздрава — 185,7% от прогноза. При этом ни одному из ведомств не удалось исполнить расходы в полном объеме. Наименьший процент показало ФМБА – 89%; у остальных – около 97%.

Отмечается также, что общей проблемой для всех проверенных объектов в 2019 году стала реализация Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Все ведомства показали здесь низкий уровень исполнения расходов: Росздравнадзор — на 86,5%, Минздрав – на 70,4%, Роспотребнадзор – на 67%, а ФМБА – всего на 19,6%. "Такие проценты освоения средств свидетельствуют о недостатках при планировании расходов на ФАИП и осуществлении контроля за ее реализацией", — прокомментировала заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Помимо этого, проверка в Минздраве выявила ряд нарушений и недостатков при формировании субсидий на государственные задания. "В частности, не утверждена методика определения отраслевых коэффициентов, нарушались сроки утверждения госзадания и сроки перечисления субсидий на его выполнение", — сообщила СП.