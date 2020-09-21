МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Фонд социального страхования (ФСС) исполнил бюджет прошлого года с профицитом, а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) — с дефицитом, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ.

Ведомство в ходе проверки ФСС отметило профицит, который составил 32,5 миллиарда рублей — выше прогноза в 2,7 раза. "Причина – сложившийся в последние годы устойчивый профицит по страхованию от несчастных случаев на производстве. В целом доходы фонда выросли по сравнению с 2018 годом на 35,4 миллиарда рублей (4,8%) и составили 770,6 миллиарда рублей. Основная доля доходов (92,7%) — это страховые взносы на обязательное социальное страхование", — говорится в отчете.

ФОМС завершил год с дефицитом, однако его размер оказался ниже прогноза и составил 62,7 миллиарда рублей против изначально утвержденных 92,2 миллиарда — за счет перевыполнения плана доходов. Всего в 2019 году на страховые взносы по ОМС пришлось свыше 2 триллионов рублей (96,2% доходов фонда).

Кроме того, СП отметила, что фонды показали высокий уровень исполнения расходов. Так, расходы ФОМС в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом на 19,1% и составили 2,2 триллиона рублей (99,8% утвержденных назначений). Основную долю в структуре расходов составили субвенции бюджетам территориальных фондов на финансовое обеспечение и организацию ОМС. Расходы ФСС в 2019 году увеличились из-за размеров пособий после их индексации 1 февраля, а всего фонд израсходовал 738,1 миллиарда рублей (99,6% утвержденных значений).

Ведомство также отмечает, что ФСС значительно снизил задолженность перед инвалидами по обеспечению их техническими средствами реабилитации (ТСР) – в 1,8 раза. Доля обеспеченных ТСР составила 98,5% (1,18 миллиона человек). Всего в 2019 году они получили 385,2 миллиона технических средств реабилитации на 29,7 миллиарда рублей.

При этом проверка выявила и ряд нарушений. Так, в инвестпрограмме ФСС основная доля средств (64%) предназначалась на предоставление субсидии на капвложения центрам реабилитации, однако центры освоили менее 4,5% перечисленных средств. ФОМС же несвоевременно размещал в систему планы-графики закупок, а в извещениях и документации о закупках содержалась неуказанная в планах-графиках информация. Также отчет фонда об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных организаций содержит недостоверную информацию.