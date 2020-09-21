МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Пенсионный фонд РФ (ПФР) сумел исполнить бюджет прошлого года с профицитом, при этом в ходе проверки были выявлены некоторые нарушения, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности и в сфере бюджетного учета, говорится в отчете Счетной палаты РФ (СП).

По результатам проверки профицит в ПФР составил 154 миллиарда рублей при прогнозируемом дефиците в 24 миллиарда. Всего в 2019 году в ПФР поступили доходы в размере 8,8 триллионов рублей (101,5% прогнозируемых доходов). "Это на 511 миллиардов рублей (на 6,2%) больше, чем было в 2018 году. Превышение отмечено практически по всем показателям. Исключением стали только доходы по накопительной составляющей", — уточняется в отчете.

СП также объясняет такие показатели мораторием на формирование накопительной пенсии и уменьшением объема выведенных из управляющих компаний пенсионных накоплений для перечисления их в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). "В 2019 году в НПФ было перечислено всего 40 миллиардов рублей — в четыре раза меньше 2018 года. Причина — уменьшение почти в восемь раз числа граждан, сменивших страховщика ПФР на НПФ", — отмечается в документе.

Ведомство также отметило высокий уровень исполнения расходов в фонде, которые составили 8,6 триллиона рублей (99% утвержденных значений). При этом СП обратила внимание на уменьшение в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом количества назначенных фондом страховых пенсий по старости, что обусловлено повышением с 2019 года пенсионного возраста. В целом за 2019 год численность пенсионеров снизилась на 339 тысяч человек.

Проверка также показала, что, начиная с 2015 года до минимального значения сократился коэффициент замещения трудовой пенсии по старости, который за 2019 год составил 29,6% утраченного заработка при плановом значении в 40%. При этом СП выявила нарушения, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности и в сфере бюджетного учета. Так, фонд на три месяца позже установленного срока вернул в федеральный бюджет остатки неиспользованного в 2019 году трансферта, предназначенного на софинансирование региональных социальных программ.

По итогам проверки СП направила в правительство предложения о совершенствовании пенсионного законодательства. В частности, контрольное ведомство рекомендует пересмотреть порядок определения права на выплаты за счет средств пенсионных накоплений пенсионерам, которым не назначается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.