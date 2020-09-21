МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что эпидемия коронавируса закончится "в лучшем случае" в 2022 году.

По его мнению, если в начале следующего 2021 года в мире будет утверждено применение вакцины от COVID-19, то к лету в Соединенных Штатах ситуация "начнет возвращаться в нормальное русло".

Миллиардер добавил, что только к началу 2022 года "деятельность придет в норму".

Гейтс отметил, что для скорейшей стабилизации ситуации с вирусом США должны помогать и другим странам в борьбе с недугом.

"Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году. Однако в течение 2021 года при наличии глобального подхода нам следует сбить показатели. Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно,- рассказал миллиардер в эфире американского телеканала Fox News.

Гейтс не уточнил, имеет ли он в виду эпидемию в конкретно на территории США или ситуацию во всем мире.