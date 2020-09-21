МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило до негативного со стабильного прогноз по рейтингам Испании, подтвердив долгосрочный и краткосрочный рейтинги страны в иностранной и национальной валюте на уровне "A" и "A-1" соответственно, говорится в сообщении агентства.

"Негативный прогноз отражает наше мнение о том, что политический ответ Испании на растущие экономические и финансовые проблемы находится под угрозой из-за политической фрагментации…", — отмечает агентство.

S&P пишет, что пандемия COVID-19 сильно ударила по экономике Испании, и по прогнозам агентства, ВВП страны не вернется к уровням 2019 года до 2022 года. В текущем году, по ожиданиям агентства, экономика страны упадет на 11,3%. Агентство отмечает, что для борьбы с последствиями COVID-19 для экономики, власти Испании приняли исключительные бюджетные меры, которые, предположительно, приведут к росту дефицита бюджета страны примерно до 12% ВВП в 2020 году.

В то же время, другое рейтинговое агентство — Moody's подтвердило рейтинг эмитента Испании на уровне "Baa1", прогноз по рейтингу стабильный. "Пандемия коронавируса сильно повлияла на экономику Испании, но меры государственной поддержки в сочетании с прогрессом в восстановлении конкурентоспособности и сокращении макроэкономических дисбалансов должны обеспечить устойчивое восстановление экономики в следующем году", — отмечает агентство.

При этом Moody's полагает, что экономика Испании окажется в числе стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии, и прогнозирует сокращение реального ВВП страны примерно на 12,5% в 2020 году.