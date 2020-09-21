МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить программу субсидий на выплату зарплаты для работников отраслей зрелищных мероприятий и конгрессно-выставочной деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

"Принятые меры поддержки для представителей отрасли (ОКВЭД 82.3 — "Деятельность по организации конференций и выставок" и ОКВЭД 90 — творческая деятельность) смогли оказать временный позитивный эффект. Однако действие наиболее востребованной меры — прямых субсидий на зарплату — было рассчитано всего на два месяца — апрель и май. В то время как предприятия упомянутых отраслей оставались или остаются закрытыми самый длительный период", — цитирует пресс-служба письмо Титова.

Запреты на проведение концертных, театральных, конгрессных, выставочных и иных подобных мероприятий стали отменяться в регионах только в августе-сентябре 2020 года, в большинстве из них продолжают действовать существенные ограничения, напомнил бизнес-омбудсмен. В любом случае параметры возобновления деятельности во многих регионах (например, заполняемость не более половины зала для концертов) предполагают до отмены ограничений существенное снижение поступлений от реализации билетов, указывает он.

Это создает угрозу банкротств, подчеркивает Титов, особенно с учетом технических сложностей с получением кредитов на возобновление деятельности под 2% — высокие требования банков, длительность процедуры, неопределенность перспектив полного открытия или восстановления отраслей.

Согласно данным реестра МСП, в отрасли работают порядка 25 тысяч ИП и организаций с ОКВЭД групп 82.3 и 90 в качестве основного. По расчетам уполномоченного, продление программы субсидий на зарплаты для них на июнь, июль и август 2020 года потребовало бы порядка 3,1 миллиарда рублей с учетом ориентировочного среднего количества занятых на предприятии в 3,4 человека.