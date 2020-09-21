МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг Евросоюза на уровне "Ааа", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

"Стабильный прогноз отражает мнение Moody's о том, что ни готовность государств поддерживать ЕС, ни меры, обеспечивающие своевременность этой поддержки, существенно не изменятся в ближайшие 12-18 месяцев", — сообщает агентство.

Как отмечает агентство, подтверждению рейтинга Евросоюза поспособствовали высокая готовность и способность членов ЕС выполнять обязательства по обслуживанию долга, а также развитое финансовое управление и обеспечение стабильности обслуживания долга.

Moody's предупреждает, что рейтинг Евросоюза может быть снижен в случае любого ослабления обязательств государств-членов с высоким рейтингом перед ЕС или обязательств по обеспечению регулярных платежей в бюджет. Агентство также отмечает, что давление на рейтинг Евросоюза может оказать ухудшение платежеспособности членов ЕС с высоким рейтингом. В частности, рейтинг ЕС чувствителен к изменениям рейтингов Германии, Франции и Нидерландов.