МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство дополнительно выделит свыше 2,5 миллиарда рублей 36 субъектам РФ на ежемесячные выплаты многодетным семьям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей, предоставление им ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Соответствующее распоряжение подписано. Свыше 2,5 миллиарда рублей на такие цели дополнительно получат 36 субъектов РФ", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в формате видеоконференции.

По его словам, с учетом этих средств всего на софинансирование таких расходов в текущем году из федерального бюджета будет направлено более 50 миллиардов рублей.