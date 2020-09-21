МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Эксперты оценили эффективность фискальных инициатив российского правительства по поддержке экономики в период вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом говорится в аналитическом статье RT.

Как отмечается в статье, мировая пандемия серьезно ударила и по экономике России.

В частности, начиная с апреля текущего года ВВП России сократился на 8%. По итогам года этот показатель может продемонстрировать снижение в 4%.

В то же время, отмечают журналисты RT, падение российской экономики не было таким существенным, как в других странах, переживших пандемию. Этого, удалось добиться, в том числе, благодаря поддержке, оказанной властями страны населению и бизнесу, говорится в материале.

В то же время, подчеркивает телеканал, на достигнутом российский кабмин останавливаться не планирует.

"Во главу угла по-прежнему ставится безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", — цитирует в статье телеканал премьер-министра Михаила Мишустина.

Для того, чтобы выполнить эту задачу в следующем 2021 году, в первую очередь планируется сократить часть расходов государственного бюджета. А именно:

отменить индексацию зарплат государственных служащих,



на 10% сократить все бюджетные траты, не связанные с социальными обязательствами,



на 5% снизить программы вооружений.



Издание пишет, что эти меры позволят бюджету в 2021 году получить более 900 миллиардов рублей.

Во-вторых, властями запланирован ряд мер, связанных с изменениями налогового законодательства. Правки касаются увеличения налогообложения ряда доходных отраслей, в том числе — планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых, отменить льготы по НДПИ для выработанных месторождений и повысить акциз на табачную продукцию на 20%.

Также в планах правительства провести ряд мероприятий, направленных на стимуляцию бизнеса. Сюда входят изменения, касающиеся пересмотра компаниями соглашений с оффшорными юрисдикциями для избежания двойного налогообложения.

В статье указано, что за счет этой меры, только если будет пересмотрено соглашение с Кипром, дополнительные поступления в бюджет могут составить от 130 до 150 миллиардов рублей каждый год.