МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении должностных окладов судей в РФ на 3% с 1 октября, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", — говорится в документе.
https://1prime.ru/state_regulation/20200921/832052046.html