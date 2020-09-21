МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении должностных окладов судей в РФ на 3% с 1 октября, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", — говорится в документе.