МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Предоставление на откуп властям в регионах права расселять и сносить практически любое жилье повышает риски россиян внезапно лишиться привычной собственности. Власти обещают, что на улице никто не останется, однако проблем у переселенцев будет немало. Впрочем, от сноса жилья можно не только проиграть, но и выиграть, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, разрешающий местным властям принимать программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья. Согласно этому документу, реновацию можно будет проводить при согласии на нее двух третей от общего числа собственников квартир в доме. Жильцам предложат выбор – получить взамен равноценную недвижимость или денежную компенсацию. Семьи могут получить новые возможности использования субсидий на жилье

Авторы инициативы ссылаются на столичный опыт реновации, где все эти нормы уже были апробированы.

Они также пытаются продвинуть отложенное в 2018 году спорное решение – объявление определенных территорий зонами комплексного развития. Причем право на это могут дать муниципалитетам.

Под территории комплексного развития могут подходить те, на которых половину застройки занимают аварийные, самовольные или подходящие под реновацию постройки. В таком случае оставшуюся недвижимость могут принудительно изъять для муниципальных нужд.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, главная цель новации – обновить недвижимость не только в столице, но и в регионах. "Там отмечается большой объем ветхих и аварийных зданий, поэтому одним из потенциальных результатов программы может стать уменьшение количества таких объектов и улучшение жилищных условий в регионах", — говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Кроме того, в случае принятия этого закона есть возможность освободить привлекательные площадки для девелоперов. В Москве система работает именно таким образом – застройщики полностью или частично финансируют расселение жилых домов и взамен получают возможность возвести жилые дома, торговый или бизнес-центр.

ЧЬЕ ЖИЛЬЕ СНЕСУТ

По мнению экспертов, принятие такого закона увеличивает для россиян риск внезапно оказаться в жилье, обреченном на снос в уведомительном порядке. "Однако в любом случае это будет исключительной ситуацией, и власти не станут беспричинно использовать такую опцию. Скорее всего, в законопроекте будут прописаны все основания, при которых можно забрать квартиру у собственника", — полагает Литинецкая.

На улице власти никого не оставят, однако предлагаемое жилье может не устроить переселенцев. По опыту московской программы реновации собственникам квартир в отданных под снос домах предлагается перечень вариантов для будущего расселения. Поэтому адекватную замену можно выбирать только среди этих предложений. При желании можно докупить дополнительные метры.

Скорее всего, в регионах процесс будет организован аналогично, а, значит, вполне вероятны жалобы на некачественный ремонт, недостаточный размер компенсации, отсутствие инфраструктуры и неудобную планировку.

Справедливости ради стоит отметить, что многие москвичи довольны новыми квартирами – как минимум, они все же просторнее. По закону, предоставляться должно равнозначное и равноценное жилье, исходя из нормативов города на каждого члена семьи, зарегистрированного на жилой площади. Но, как правило, современные квартиры по общему метражу больше, чем в сносимых домах, поэтому власти "дарят" несколько квадратных метров, особенно если речь идет о двух- и трехкомнатных квартирах. Реновация в Москве пройдет в три этапа

"Если говорить о сносе, то он коснется собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, собственников нежилых помещений, а также субъектов предпринимательской деятельности, арендующих помещения в таких домах", — говорит доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Помимо хлопот, связанных с переездом, новым собственникам придется заново получать лицензии и разрешения, "привязанные" к новому адресу. Скорее всего, будет отдельный порядок для субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих площади в таких домах у города, например, как это было в Москве при реновации.

Банки, которые выдавали кредиты на недвижимость, также столкнутся со сложностями при переоформлении объектов залога или в плане закрытия кредитов за счет получения заемщиками денежных компенсаций, добавила эксперт.

Московский опыт выплаты компенсаций за жилье, отправленное под снос, говорит о том, что сложности возможны и здесь. Так, если квартира или дом находятся в залоге, необходимо получить согласие залогодержателя на такую замену.

Денежную компенсацию не вправе требовать собственник жилого помещения, в отношении которого зарегистрированы в установленном порядке ограничения прав или обременения. Например, "московский закон" запрещает брать деньгами, если в квартире зарегистрированы несовершеннолетние дети или родственники-иждивенцы, рассказала Свечникова.

ОСТАТЬСЯ В ПЛЮСЕ

Стоит отметить, что в регионах недостаточно финансирования, поэтому появление новых жилых комплексов и расселение ожидающих квартир граждан происходит медленно. Вряд ли новая программа значительно изменит этот тренд.

Однако те, кого все-таки переселят, могут получить не только проблемы, но и преимущества. Так, их жилье, возможно, станет дороже. После запуска программы реновации в столице выросли цены на жилье в аварийных домах, поскольку в перспективе из таких квартир можно переселиться в более комфортные условия.

Кроме того, квартиры, которые впоследствии получают жители таких домов, оцениваются гораздо дороже. Средний рост цен на дома из списка реновации составлял от 10% и выше в зависимости от района. Аналогичная тенденция может в будущем наблюдаться и в регионах.