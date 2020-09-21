МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Более половины (55%) российских граждан полагают, что крах китайской экономики может отразиться на российской экономике. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное холдингом "Ромир" и международным сообществом исследовательских компаний GlobalNR.

Опрос проводился в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде и Южной Корее. В ходе исследования опрошено более 7100 респондентов, в том числе 800 россиян.

Респонденты отвечали на вопрос: Насколько Вы согласны с утверждением: "Если китайская экономика начнет рушиться, это коснется и экономических систем остальных стран"

Среди россиян 21% респондентов полностью с этим согласны, 34% — согласились в некоторой степени.

Согласились с этим утверждением жители Индии (70%), Кореи (67%) и Таиланда (66%).

Не верят в зависимость мировой экономики от Китая жители США — лишь 45% американцев согласились с этим в некоторой степени.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f687c999a794739f71acef4

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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f687c999a794739f71acef4