МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал 10 миллионов рублей с красноярского АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (ИИС), производящего спутники для системы ГЛОНАСС.

Как следует из опубликованной в понедельник резолютивной части решения суда, первая инстанция удовлетворила иск частично – Минобороны требовало от ответчика более 763 миллионов рулей. Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны.

ИИС — ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос" по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии и, в частности, производит спутники для российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Сейчас орбитальная группировка ГЛОНАСС включает в себя 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один — на техническом обслуживании и два — в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.