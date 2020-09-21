МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Кредитование юридических лиц российскими банками в августе выросло на 1,2%, рост кредитования населения составил 1,9%, сообщает Банк России в обзоре развития банковского сектора.

"Корпоративный кредитный портфель в августе вырос на 515 миллиардов рублей (+1,2%). Это ниже, чем в июле (+1,6%), но ощутимо выше среднемесячного темпа 2019 года (0,5%). При этом существенная часть прироста была обеспечена одним крупным банком за счет кредитования нескольких крупных заемщиков в основном из сырьевого сектора экономики", — указал регулятор.

При этом влияние льготного кредитования системообразующих предприятий в августе оказало незначительное воздействие на общий прирост (объем кредитов в рамках этой программы вырос на 28 миллиардов рублей).

"Рост розничных кредитов ускоряется уже четвертый месяц подряд после апрельского сокращения. В августе он составил 360 миллиардов рублей (+1,9%) и произошел преимущественно у системно значимых кредитных организаций (СЗКО) (+2,1%), тогда как у других банков из топ-100 он был менее существенным (+1,3%)", — сообщил ЦБ.

В рознице главным образом росла ипотека, по опросам крупнейших банков – более чем на 2% (+1,9% в июле). Около трети прироста обеспечено программами льготного кредитования, в том числе программой по ставке 6,5%, в рамках которой в августе было предоставлено 126 миллиардов рублей, а с момента ее запуска – около 400 миллиардов рублей.