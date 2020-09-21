МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Средства на счетах юрлиц в августе выросли на 2,4%, в основном за счет крупных депозитов нефтегазовых и металлургических компаний, говорится в информационно-аналитических материалах ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

"В августе произошел очень сильный рост остатков средств на счетах юридических лиц – на 740 миллиардов рублей (+2,4%), после незначительного сокращения в июле (-0,2%). При этом росли как рублевые остатки (+2,5%), так и валютные (+2,3%). Увеличение показателя было вызвано привлечениями крупных депозитов компаний нефтегазовой и металлургической отраслей", — говорится в материалах.

При этом прирост средств у системно значимых кредитных организаций (+1,9%) был менее активным, чем у крупных банков из числа топ-100 (+3,6%). Рост средств юридических лиц полностью компенсировал отток государственных средств из банковского сектора (-174 миллиарда рублей, или —3,7%).

В то же время, по данным регулятора, объем вкладов населения в августе практически не изменился, при этом рублевые немного увеличились (+0,1%), а валютные снизились (-0,5%). Остатки на счетах эскроу в августе увеличились на 94 миллиарда рублей, составив порядка 600 миллиардов рублей. Без учета счетов эскроу вклады снижались (-0,3%). Системно значимые банки показали сдержанный прирост средств населения (+0,1%), а у крупных банков из топ-100 был небольшой отток (-0,4%).

"Слабая динамика вкладов на фоне высокого роста средств компаний отражает в первую очередь реализацию отложенного потребительского спроса, что на уровне банковской системы могло привести к перетоку между счетами физических и юридических лиц. Продолжающееся снижение депозитных ставок (до 4,43% с 4,58% за август) также сдерживает рост вкладов населения", — пояснили динамику в ЦБ.