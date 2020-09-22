МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о корректировке параметров налога на добавленный доход (НДД) от добычи нефти и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), внесенный правительством РФ.

Реализация предлагаемых в документе мер, по оценке кабмина, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 237 миллиардов рублей в год. В нем, в частности, уточняются параметры применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с даты начала промышленной добычи на участке недр, а также ограничиваются параметры индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды.

При расчете НДД исторические убытки будут учитываться в размере, не превышающем 50% от финансового результата текущего налогового периода. Это ограничение будет действовать в 2021-2023 годах. А коэффициент индексации убытков прошлых лет законопроектом снижается с 1,16 до 1,1 для первой группы и до 1,07 – для четвертой группы.

Режим НДД заработал с 2019 года и сейчас распространяется на пять групп участков. Первая и вторая в основном включают в себя месторождения в Восточной Сибири и на Каспии, третья — зрелые месторождения Западной Сибири, четвертая — новые месторождения этого же региона, а пятая — новые месторождения Арктики.

Законопроект расширяет перечень месторождений, попадающих под НДД. Перечень участков недр третьей группы дополняется выработанными месторождениями, а также месторождениями, расположенными в Северо-Кавказском федеральном округе и в Сахалинской области. А в перечень месторождений четвертой группы, где может применяться НДД, включаются отдельные участки недр, расположенных в Оренбургской и Самарской областях.

С 2021 года отменяются налоговые льготы по НДПИ по выработанным месторождениям, но при этом для них предоставляется право перейти на НДД. Помимо этого, предлагается отменить льготы по НДПИ для сверхвязкой нефти, а также улучшить условия предоставления вычета из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений "Роснефти" путем снижения цены, при которой предоставляется такая льгота, до 25 долларов за баррель вместо базовой в бюджете РФ.