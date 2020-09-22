МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, внесенный правительством и позволяющий получить налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти на Приобском месторождении "Роснефти".

Этот вычет будет предоставляться в пределах 3,83 миллиарда рублей в месяц при условии, если средняя цена нефти марки Urals за этот период превышала базовую цену (среднегодовая цена), используемую при формировании бюджета РФ. На 2021 год базовая цена определена в 43,3 доллара за баррель. Если же цена Urals оказалась на уровне или ниже базовой, вычет предоставляться не будет. То есть в год "Роснефть" может рассчитывать на льготы по Приобскому месторождению в размере до 45,96 миллиарда рублей.

Для предоставления вычета недропользователь до 1 июля 2021 года должен заключить инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти с Минфином и Минприроды. В нем указывается предельный размер вычета по каждому из участков недр, обозначенных в соглашении. При этом в совокупности по всем участкам вычет не должен превышать 3,83 миллиарда рублей. В соглашении должен быть прописан и планируемый объем добычи нефти на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года (т.е. на 12 лет) в условиях отсутствия налогового вычета.

Вычет не будет применяться, начиная с налогового периода, в котором сумма налоговых вычетов, предоставленных на основе соглашения, впервые оказалась более 459,6 миллиарда рублей. Каждые три года будет осуществляться проверка и если дополнительные доходы бюджета окажутся меньше, чем объем предоставленного налогового вычета, то недропользователь будет обязан вернуть в бюджет эту разницу, пояснял в понедельник на заседании комитета по бюджету и налогам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Согласно проекту, если в период с 31 декабря 2020 года по итогам трех, шести, девяти или двенадцати следующих подряд лет, в течение которых предоставлялся вычет, его совокупная сумма превысит сумму дополнительных доходов федерального бюджета в виде НДПИ и вывозной таможенной пошлины на нефть, полученных в результате дополнительной добычи нефти на участке недр, то не уплаченная в связи с применением вычета сумма НДПИ должна быть перечислена в бюджет.

Профильный комитет по бюджету и налогам считает, что предлагаемая система предоставления и возможного возврата налогового вычета "может затруднить задачу по обеспечению предсказуемости планирования регионального бюджета". В этой связи, данный вопрос требует дополнительной проработки, считает комитет.