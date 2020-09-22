МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о введении повышающего коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.

Документ, внесенный правительством РФ, вводит рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ для отдельных видов удобрений и руд. Он будет применяться при добыче калийных и природных солей, чистого хлористого натрия, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды. Эта мера принесет бюджету в 2021 году 56 миллиардов рублей, пояснял глава Минфина Антон Силуанов.

Такой рентный коэффициент не будет применяться в отношении торфа, горючих сланцев, сырья радиоактивных металлов, неметаллического сырья, используемого в основном в стройндустрии, подземных промышленных и термальных вод, битуминозных пород, концентратов и других полупродуктов, содержащих золото или серебро, общераспространенных полезных ископаемых, природных алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней.

Рентный коэффициент будет применяться в отношении руд черных и цветных металлов, калийных солей, а также компонентов с высокой добавленной стоимостью, таких, как платина и никель, пояснял в понедельник на заседании комитета по бюджету и налогам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Вводя этот повышающий коэффициент, "мы просто приводим уровень изъятий к среднемировому уровню, при этом не ухудшая существенно финансовое положение" компаний, говорил он. Ведь "для добычных компаний снижение их рентабельности по чистой прибыли произойдет на 2%, по отдельным компаниям – на 5%", отмечал Сазанов. При этом их рентабельность по чистой прибыли изначально в большинстве случаев составляет более 20%, а по отдельным компаниям – и более 50%, напоминал он.