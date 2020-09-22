ВАШИНГТОН, 22 сен /ПРАЙМ/. Государственный долг США к концу 2020 года составит 98% ВВП, а к 2050-му вырастет до 195%, прогнозируют эксперты Бюджетного управления конгресса США.

К концу 2020 года государственный долг, держателем которого является население, сравняется с 98% ВВП. Прогнозируемый дефицит бюджета увеличит федеральный долг до 104% ВВП в 2021 году и до 107% ВВП в 2023 году (что станет самым высоким показателем в истории страны), к 2050 году, по прогнозу, долг вырастет до 195% ВВП. Эксперты отмечают, что в январском докладе госдолг прогнозировался на уровне 180% ВВП в 2050 году.

"Высокий и растущий федеральный долг делает экономику более уязвимой для повышения процентных ставок и в зависимости от того, как долг финансируется, растущей инфляции. Растущее долговое бремя также увеличивает стоимость заимствований, замедляя рост экономик и национального дохода, и увеличивает риск финансового кризиса или постепенного снижения стоимости казначейских облигаций", — говорится в документе.

Эксперты конгресса также считают, что даже после того, как последствия пандемии 2020 года исчезнут, дефицит бюджета в ближайшие десятилетия по историческим меркам будет большим — он увеличится с 5% ВВП в 2030 году до 13% ВВП к 2050 году, что больше ежегодного среднего дефицита в 3% ВВП за последние 50 лет.