МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Рост в фармацевтической промышленности России на фоне пандемии коронавируса в 2020 году может составить 10-15%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Думаю, что будет не менее 10%. Но с учетом того, что продолжаются поставки на экспорт и закупки внутри страны, может быть и 15%", — сказал министр в ответ на вопрос об ожиданиях роста в фармацевтике.

По его словам, лучший результат к концу года смогут показать те отрасли, которые были непосредственно связаны с борьбой против COVID-19: фармацевтика, медицинская промышленность, предприятия легпрома — особенно те, которые были задействованы в производстве защитных костюмов.

"Мы видим, что достаточно быстро восстанавливается лесоперерабатывающая промышленность, химическая, по металлургии мы выйдем на показатель в 100%", — также добавил министр.