Рост в фармацевтике по итогам 2020 г может составить 10-15% - Мантуров
МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Рост в фармацевтической промышленности России на фоне пандемии коронавируса в 2020 году может составить 10-15%, рассказал в интервью "Известиям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Думаю, что будет не менее 10%. Но с учетом того, что продолжаются поставки на экспорт и закупки внутри страны, может быть и 15%", — сказал министр в ответ на вопрос об ожиданиях роста в фармацевтике.
По его словам, лучший результат к концу года смогут показать те отрасли, которые были непосредственно связаны с борьбой против COVID-19: фармацевтика, медицинская промышленность, предприятия легпрома — особенно те, которые были задействованы в производстве защитных костюмов.
"Мы видим, что достаточно быстро восстанавливается лесоперерабатывающая промышленность, химическая, по металлургии мы выйдем на показатель в 100%", — также добавил министр.
https://1prime.ru/state_regulation/20200922/832053267.html