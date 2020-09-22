МЕХИКО, 22 сен /ПРАЙМ/. Министерство экономики Мексики сообщило о начале антидемпингового расследования в отношении поставок стальных слябов (заготовок) из Бразилии и России после жалобы мексиканского подразделения Arcelormittal.

"По утверждению Arcelormittal, в период с 2017 по 2019 годы импорт стальных слябов из Бразилии и России осуществлялся в условиях ценовой дискриминации и нанес ущерб национальному производству", — говорится в материале правительственного ежедневника Diario oficial de la Federación.

В жалобе Arcelormittal México для обоснования идентичности продуктов, при импорте которых были якобы нарушены тарифные правила, представлены схемы и описание процесса производства и поставок стальных слябов компаниями Arcelormittal Tubarão в Бразилии, а также Новолипецкой металлургической компании (НЛМК) и ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в России. В выкладках о ценообразовании также упоминаются российские "Евраз" и "Северсталь".

По мнению мексиканской компании, растущие в абсолютном и относительном выражении по отношению к национальному производству поставки стали из Бразилии и России осуществляются по демпинговым ценам за счет заниженной маржи производителей.

По итогам рассмотрения жалобы минэкономики Мексики признало Arcelormittal заинтересованной стороной в процессе и объявило о начале антидемпингового расследования, установив в качестве исследуемого период с 1 января по 31 декабря 2019 года, период анализа ущерба — с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.