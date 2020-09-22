МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Пекин одерживает победу над Вашингтоном в торговой войне. Как пишет агентство Bloomberg, Китай находится впереди практически по всем ключевым показателям.

ВВП Китая за второй квартал текущего 2020 года вырос на 3,2% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

В то же время в годовом выражении экономика США сократилась на 32,9%.

Отмечается, что китайская национальная валюта — юань — укрепляется уже восемь недель подряд. Это самый продолжительный период роста с февраля 2018 года.

При этом американский доллар в последнее время слабеет.

Агентство отмечает, что Китай также далек и от выполнения обязательств по наращиванию импорта из США, которые были даны Вашингтону. В этом ключе Америку также нельзя назвать победителем.

По мнению экспертов, процесс выхода технологических компаний Китая на первые места в мире является вопросом времени. Все попытки Вашингтона помешать этому пока оказываются нерезультативными.

Все усилия президента США Дональда Трампа "развести" американскую и китайскую экономики, усилив тем самым позиции своей страны, не приносят результата, считают экономисты. Китай становится только еще более самодостаточным государством.