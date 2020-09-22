МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российская экономика ни при каких сценариях не сможет восстановиться до уровня 2019 года в ближайший год, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Греф выступил против повышения налогов в России

"Нельзя говорить, что мы не пострадали, мы очень серьезно пострадали: 4% ВВП падение (прогноз по итогам 2020 года — ред.) — это очень много. Очевидно, что мы даже за год не восстановимся до уровня 2019 года, ни в одном сценарии", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Греф отметил, что национальный план по восстановлению экономики, который сейчас вырабатывает правительство, учитывает все проблемные точки и барьеры для ускоренного роста экономики.

"Правительство сейчас вырабатывает очень интересные подходы: они пытаются совершенно по-другому посмотреть на традиционную проблему, перестраивают работу правительства. То, над чем они сегодня работают — и иногда привлекают нас, иногда как консультантов, иногда пользуются нашей информацией и источниками данных, — такой системной работы я давно не видел. Если эта работа будет доведена до конца — я думаю, что они доведут ее до конца — мы увидим изменения в том числе инвестиционного климата в стране. В этом смысле у меня большой оптимизм", — добавил глава Сбербанка.

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

Банкир также заявил что выступает решений властей страны по повышению налогов. Из-за этого Россия теряет конкурентное преимущество низких ставок и не добьется ускорения экономического роста.

"Если говорить честно, я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество — это относительно невысокие налоговые ставки, и сейчас мы его теряем. Поэтому я считаю, что самые последние меры, на которые нужно идти государству — это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если мы будем повышать налоги", — сказал Греф.

Напомним, что в стране в скором времени вступают в силу изменения в Налоговый Кодекс. С 2021 года НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года. Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году (до 1 декабря) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами.

Говоря о новом налоге на вклады, Греф отметил, что это коснется максимум до 2% вкладчиков Сбербанка, скорее всего — 1%.

"Мне не кажется, что идея обложения депозитов была удачной, так же как идея дифференциации подоходного налога. Мы оценивали — это может коснуться примерно до 2% всех наших вкладчиков, это максимум. Скорее всего, это примерно будет в районе 1% вкладчиков", — сказал банкир.

Напомним, что в России весной был принят закон, согласно которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года (в условиях 2020 года этот доход составил бы 62,5 тысячи рублей).