МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Благосостояние американцев во втором квартале 2020 года достигло рекордных показателей за счет оказания правительством материальной поддержки населению в период пандемии. Об этом говорится в материалах Федеральной резервной системы США.

Показатель чистой стоимости активов домохозяйств и некоммерческих групп вырос на 6,8%, достигнув $118,96 трлн.

Рост благосостояния американцев объясняется в первую очередь рекордным тратами государства из бюджета. За апрель-июнь общий объем задолженности в нефинансовом секторе вырос на 25,3%, достигнув 59,3 трлн. долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году и составил 19,25%.

Показатель задолженности федерального правительства также рос рекордными темпами — на 58,9% — до 22,58 трлн. долл. Долги домохозяйств выросли на 0,5%, при этом объем потребительского кредитования снизился на 6,6%, а долги по ипотеке выросли на 3%.