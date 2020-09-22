МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ рассматривает возможность расширить максимальный размер страхового возмещения по вкладам на накопления на лечение и жилье, спецсчета нотариусов, кроме того допускает увеличение в некоторых ситуациях предельной страховой выплаты с нынешних 10 миллионов рублей, сообщил РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Летом президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках, и представить доклад до 1 октября 2020 года.

"Вы знаете, что летом был принят закон, по которому расширено было покрытие по целому ряду направлений… Я думаю, что любое движение в этом направлении будет связано с расширением категорий, по которым покрытие больше 1,4 миллиона рублей. Но просто есть ряд специальных ситуаций, ну таких как… человек откладывает на лечение, допустим, человек собирает деньги на покупку квартиры… Может, какие-нибудь специальные счета нотариусов", — сказал замминистра в кулуарах Московской ювелирной выставки-конгресса J-1.

Моисеев напомнил, что эскроу-счета "уже покрыты" — по ним сумма страхового возмещения составляет до 10 миллионов рублей. "То есть какие-то такие ситуации специальные, где надо делать более высокую поддержку и распространять на нее уже введенную норму… Может, эти 10 миллионов пересмотреть, может, этого не достаточно, то есть в этом направлении", — отметил замминистра.

Он рассказал, что Минфин уже готовит соответствующие предложения. "Мы сейчас их (предложения — ред.) готовим… То есть мы сейчас рассматриваем такого рода вещи", — пояснил Моисеев.

Согласно законодательству, с октября максимальную сумму возмещения в 10 миллионов рублей в рамках системы страхования вкладов можно будет получить в отдельных случаях, например, при получении гражданами наследства, продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, иного имущества, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию.