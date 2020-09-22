МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе выросло на 2,4% по сравнению с показателем июля — до 6 миллионов, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в августе составила менее 1%, как и в июле.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 5,37 миллиона, в месячном выражении отмечен рост на 1,7%, в годовом — на 11%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 11,7%, до 315 тысяч долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в августе составило 630 тысяч, что на 8,6% больше по сравнению с июлем и на 6,8% выше показателя августа прошлого года. Средняя цена такой недвижимости выросла на 7,8% в годовом выражении, до 273,3 тысячи долларов.