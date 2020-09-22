ЦЮРИХ, 22 сен — ПРАЙМ. Решение по переносу Всемирного экономического форума (ВЭФ) из Давоса в 2021 году еще не принято, ВЭФ представит дополнительную информацию о форуме в ближайшие недели, сообщил РИА Новости специалист по коммуникациям ВЭФ Сэм Вертмюллер.

Во вторник в швейцарских СМИ появилась информация, что организаторы ВЭФ планируют провести саммит в следующем году не Давосе. СМИ ссылаются на владельцев отелей, которых проинформировали, что проведение мероприятия именно в Давосе поставлено под сомнение.

"Мы пока не обсуждаем эту тему (переноса саммита ВЭФ из Давоса), потому что решение еще не принято. Всемирный экономический форум объявит дополнительную информацию о ежегодном заседании 2021 года в ближайшие недели", — сообщил Вертмюллер.

Ранее проведение ВЭФ было запланировано на конец января 2021 года, однако позднее из-за ситуации с коронавирусом его перенесли на начало лета будущего года. Форум проходит в швейцарском Давосе на протяжении 50 лет.