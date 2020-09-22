ООН, 22 сен — ПРАЙМ. Предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без торговых войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуальна, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы", — рассказал Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.