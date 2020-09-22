ООН, 22 сен — ПРАЙМ. Оценить масштабы шока из-за коронавируса пока невозможно, восстанавливать глобальную экономику предстоит еще очень долго, потребуются новые нестандартные решения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН.

"Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго", — сказал Путин.

По его словам, для восстановления экономики после пандемии потребуются новые нестандартные решения.

"Причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые нестандартные решения. Выработать их мы можем только вместе. И это важнейшая задача как для ООН, так и для государств "двадцатки", и конечно для других ведущих межгосударственных организаций и интеграционных объединений, которые из-за последствий пандемии также переживают не лучшие времена и нуждаются в принципиально новых горизонтах и масштабах развития", — сказал Путин.

По его словам, миссия политики сейчас — прокладывать дорогу к торговле и честной конкуренции, а не "связывать руки" бизнесу.

"Миссия политики сейчас — прокладывать дорогу к торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе ", — сказал президент.

Он отметил, что по оценкам экспертов полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест.

"Нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе и могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности без перспектив жизни. Это действительно острейшая глобальная и социальная проблема", — заключил Путин.