МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроекты во исполнение поправок к Конституции РФ. Так, проект федерального конституционного закона "О правительстве" закрепляет новую процедуру формирования кабмина: премьер, его заместители и федеральные министры назначаются президентом после их утверждения Госдумой, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента; порядок освобождения от должности членов правительства; порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением Государственной думой недоверия правительству. Кроме того, в развитие положений конституции законопроектом закрепляются новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях", — сказал Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета по госстроительству и законодательству.

Согласно новой процедуре формирования кабмина, председатель, его заместители и федеральные министры, кроме министров "силового блока", назначаются президентом после их утверждения Госдумой, пояснил депутат. Кандидатура премьера выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров – председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

Кроме того, представление по кандидатуре премьер-министра вносится в ГД главой государства "не позднее двухнедельного срока после вступления должность вновь избранного президента или после отставки правительства, или в течение одной недели со дня отставки председателя правительства, его освобождения от должности президентом или отклонения кандидатуры Госдумой".

По словам Крашенинникова, президент также внес в Госдуму законопроект "О прокуратуре", поправки в законы "О внешней разведке" и "О безопасности".

Среди законопроектов: проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации", проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" и проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации".

Крашенинников сообщил, что "внесенные законопроекты были подготовлены при участии сопредседателей рабочей группы по поправкам в конституцию". Также он заявил, что эти законопроекты будут рассматриваться в Государственной думе в осеннюю сессию.