МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Банк России направил в суд два иска к контролировавшим "Рост банк" и Бинбанк лицам от имени банка "Открытие" и банка "Траст", готов рассмотреть заключенное банками мировое соглашение с группой "Сафмар" при поступлении документа в Арбитражный суд города Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.

Группа "Сафмар" ранее во вторник заявила, что согласовала с банками "Траст" и "Открытие" расширение соглашения об урегулировании, заключенного в 2019 году. В допсоглашение вошли все претензии от Фонда консолидации банковского сектора и ЦБ РФ в отношении операций Бинбанка и "Рост банка". Стороны заключат мировое соглашение по иску ЦБ о возмещении убытков, поданному 21 сентября 2020 года.

В Арбитражный суд Москвы 21 сентября поступил иск ЦБ к Микаилу Шишханову, Михаилу Гуцериеву и другим бывшим контролирующим лицам Бинбанка о взыскании около 85,4 миллиарда рублей. Кроме того, 21 сентября ЦБ подал иск к Шишханову и троим другим бывшим руководителям Бинбанка — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову — на 284 миллиарда рублей.

Регулятор пояснил, что первый иск был подан от имени "Открытия", второй — от имени "Траста". "ПАО Банк "ФК Открытие" и ПАО НБ "Банк Траст" проводилась работа об урегулировании убытков, причиненных ПАО "Бинбанк" основным акционером группы "Сафмар" М.О. Гуцериевым. В том случае, если соответствующее мировое соглашение будет направлено в Арбитражный суд города Москвы для утверждения, при поступлении данного документа в суд Банк России будет готов его рассмотреть", — указывает ЦБ.

"Требования о возмещении убытков в названных исках предъявлены на основании статьи 189.23 закона о несостоятельности (банкротстве). Закон устанавливает специальную формулу расчета убытков, определяемых как разница между расходами Банка России и доходом, который мог быть получен при размещении денежных средств в том же объеме по ключевой ставке, действовавшей на момент предоставления средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). При этом средства, направленные в капитал банка, рассматриваются как заем на 20 лет под нулевой процент", — поясняет регулятор.

Отмечается, что механизм возмещения убытков направлен на недопущение возможности исключения ответственности лиц, контролировавших данные кредитные организации, за действия или бездействие, повлекшие санацию ЦБ банков.

При этом, подчеркнули в Банке России, иск, ранее поданный в арбитражный суд банком "Траст", частично пересекается с исками регулятора исключительно в части лиц-ответчиков, подготовлен кредитной организацией самостоятельно с учетом анализа активов, которые находятся на балансе банка "Траст".

Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе зарегистрировал два иска банка "Траст" к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и соответчикам — на 306,5 миллиарда рублей и на 22,7 миллиарда рублей.