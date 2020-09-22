МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января, а с 1 июля будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий, говорится в сообщении Минфина.

"Сегодня в рамках Московской ювелирной выставки-конгресса J-1 Минфин России и Федеральная пробирная палата представили профессиональному сообществу информацию о сроках внедрения системы маркировки ювелирных изделий (ГИИС ДМДК). С 1 декабря 2020 года система заработает в тестовом режиме, будет введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе. С 1 января 2021 года начало маркировки в обязательном режиме. С 1 июля 2021 года будет разрешён только оборот маркированных ювелирных изделий", — отмечается в сообщении.

"Ювелирные изделия – это то, чем по праву может гордиться Россия. Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли", — прокомментировал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"В целом внедрение элементов цифровизации в сфере оборота драгметаллов обеспечит оперативный доступ к полной информации о приобретенном ювелирном изделии как для покупателей, так и для представителей надзорных органов. При этом можно будет ознакомиться с данными о происхождении изделия и его физико-химическими характеристиками", — добавил он.