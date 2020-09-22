МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Ранее во вторник об этом сообщал министр экономического развития Максим Решетников, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Главными целями проекта общенационального плана являются выход на траекторию устойчивого роста экономики, обеспечение восстановления занятости и доходов населения, долгосрочные структурные изменения в экономике на основе использования новых технологий, возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения", — говорится в сообщении.

Общенациональный план действий направлен на восстановление занятости, рост доходов населения и экономики РФ (рассчитан на период до конца 2021 года). Как ранее говорил Решетников, план восстановления экономики станет продолжением антикризисных пакетов мер на фоне распространения коронавирусной инфекции. Реализация мер плана позволит не только преодолеть спад, вызванный пандемией, но и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, превышающие докризисный уровень.